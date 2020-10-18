В США тысячи человек вышли на протесты против Трампа

Несколько тысяч человек в США в субботу, 17 октября, приняли участие в протестах против действующего президента Дональда Трампа.

По словам организаторов, акции протеста прошли во всех штатах. По их оценкам, общее число участников превысило 100 тысяч человек, большинство из них - женщины.

Шествие в столице страны, Вашингтоне, началось неподалеку от Белого дома, затем его участники направились к Капитолию (зданию, где располагается конгресс) и зданию Верховного суда. Демонстранты несли в руках плакаты с критикой главы государства и вице-президента Майкла Пенса.

Среди прочего, протестующие выразили недовольство тем, что Трамп выдвинул судью-консерватора Эми Кони Барретт в качестве преемницы члена Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, скончавшейся в середине сентября.

Некоторые демонстранты в память о Гинзбург надели черные мантии и белые кружевные воротнички. Гинзбург являлась иконой для прогрессивных американцев, она сделала себе имя на защите прав женщин. Сразу после ее смерти между республиканцами и демократами разгорелся спор из-за возможного преемника судьи. Демократы призывают отложить назначение преемника Гинзбург на период после выборов президента 3 ноября.

Нынешние акции накануне президентских выборов в США вдохновлены "Женским маршем" - масштабным протестным шествием сразу после инаугурации Трампа в январе 2017 года . Тогда против нового президента страны на улицы вышли более 3 миллионов человек. В частности, главу Белого дома критиковали за его высказывания, нередко расцениваемые как женоненавистнические, сексистские и оскорбительные.