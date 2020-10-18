Последнее обновление: 18.10.2020 11:12

Facebook удалил 120 000 рекламных постов перед выборами в США

Социальная сеть Facebook и сервис для обмена фотографиями Instagram не приняли к размещению 2,2 млн рекламных сообщений, увидев в них попытки "помешать голосованию" на будущих выборах президента США.

Еще 120 000 постов были удалены по этой же причине, сообщил вице-президент Facebook по связям с общественностью Николас Клегг в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche, обнародованном в воскресенье, 18 октября, передает DW.

Эксперты соцсети сотрудничают с 70 СМИ по вопросам верификации информации, добавил Клегг. По его словам, благодаря использованию искусственного интеллекта, Facebook удалил уже "миллиарды постов и фейковых профилей" еще до того, как на них пожаловались пользователи. Facebook хранит рекламные объявления, а также информацию об их финансировании и происхождении на протяжении 7 лет, чтобы "обеспечить прозрачность", подчеркнул Клегг.

Тем самым крупнейшая в мире соцсеть стремится избежать повторения ситуации перед президентскими выборами в Соединенных Штатах в 2016 году. Тогда через Facebook массово предпринимались попытки, в том числе из России, манипулировать мнением избирателей. В 2020 году выборы президента США запланированы на 3 ноября.



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