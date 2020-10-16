Глава ГУБОПиК: «Мы гуманно применим огнестрельное оружие к острокопытным»

Отметившийся на акциях протеста особой жесткостью начальник ГУБОПиК Николай Карпенков пообещал протестующим гуманное применение огнестрельного оружия. Самих протестующих он назвал бандитами.

«Солдаты цветной революции — «змагары»: настоящих мужиков, которые любят свою родину, там нет. Это организованные преступные группы по принципу 90-х годов. Они хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которыми обещает щедро Тихановская всех наделить», - заявил Карпенков в эфире белорусского зомбоящика (цитаты tut.by).

Он сказал, что знает всех протестующих с 2001 года, но еще не встречал «таких аморальных, циничных лиц, какие сегодня участвуют в протестах».

«Но мы верим в гуманность закона, мы их задержим. Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, защитить простых людей, тех детей, которые растут, чтобы они не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное, и самых опасных острокопытных мы с улиц уберем», - сказал начальник ГУБОПиК.

Он уточнил, что огнестрельное оружие будет применено к любому «кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов».

Ранее, о возможности применения огнестрельного оружия против протестующих заявил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.