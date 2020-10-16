Швейцария ввела санкции из-за Крымского моста

Государственный секретариат по экономической политике Швейцарии ввел санкции против российских физических и юридических лиц в связи со строительством Крымского моста.

На официальном сайте ведомства указывается, что санкционный список, связанный с ситуацией на Украине, был изменен 14 октября, а официально они вступили в силу в 18:00 по центральноевропейскому времени 15 октября.

Швейцарские санкции предусматривают ограничения на выдачу кредитов, запрет на новые деловые контакты с фигурантами списка, дополнительные обязательства для тех компаний, которые уже работали со швейцарскими контрагентами, передает РБК.

Генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Компания является оператором пассажирских перевозок в Крым.

Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, курировавший строительство моста в Керченском проливе.

Организации АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.

Изменения, внесенные в санкционный список швейцарским правительством, полностью совпадают с аналогичным решением Евросоюза от 1 октября. В Брюсселе расширение ограничений объяснили тем, что строительство моста и железнодорожных путей «направлено на дальнейшую изоляцию полуострова от Украины».