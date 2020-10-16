В Польше задержан критиковавший правящую партию влиятельный адвокат

Центральное антикоррупционное бюро (CBA) - польская спецслужба по борьбе с коррупцией - задержало адвоката Романа Гертых, ранее выступавшего с критическими заявлениями в отношении властей, по подозрению в отмывании средств.

Об этом в четверг, 15 октября, сообщил в Twitter сам юрист, который, по данным СМИ, ведет несколько дел против членов правящей консервативной партии "Закон и справедливость" (ЗИС).

По данным польских официальных лиц, наряду с Гертых под стражу заключены еще 10 человек. В квартире юриста прошел обыск. Тот призвал сторонников не допустить из-за своего задержания отвлечь внимание от катастрофических действий правительства в составе представителей ЗИС, поскольку, по его мнению, "цель заключается именно в этом".

Между тем пресс-секретарь министра - координатора специальных служб Польши Станислав Зарин выступил с утверждением, что речь идет о "чисто уголовном" деле, имеющем отношение к "мошенничеству" и "отмыванию денег".

В Совете адвокатов Польши (NRA) уже заявили, что "крайне озабочены" ситуацией с Гертых, ранее занимавшим пост министра национального образования и науки. Юрист пользуется в Польше влиянием, одним из его клиентов являлся, в частности, экс-председатель Европейского совета Дональд Туск, передает DW.

Брюссель давно критикует Варшаву за подрыв принципа независимости судов. В декабре 2019 года Европейский суд постановил, что польский закон 2017 года об отставке судей и прокуроров нарушает правила ЕС, так как может позволить министру юстиции Польши произвольно отстранять судей от работы. Дискуссия о верховенстве закона осложнила отношения между Брюсселем и польским правительством, которое возглавляет консервативная партия "Закон и справедливость" под председательством Ярослава Качиньского.