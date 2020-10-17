Последнее обновление: 17.10.2020 18:57

Минюст РБ: Адвокаты Леванчук и Пыльченко лишились лицензии из-за дискредитирующих действий

Минюст Беларуси утверждает, что отозвал лицензии адвокатов Юлии Леванчук и Александра Пыльченко из-за дискредитирующих действий.

"Какими бы ни были мотивы, они не оправдывают совершение действий, дискредитирующих высокое звание адвоката", - говорится в сообщении Минюста РБ.

Минюст РБ утверждает, что адвокат Брестской областной коллегии адвокатов Юлия Леванчук стала инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи.

В свою очередь, адвокат Минской городской коллегии адвокатов Александр Пыльченко дискредитировал себя некомпетентными комментариями в СМИ.

«Он фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к "блокированию и разоружению воинских подразделений". При этом его заявления вводят общественность в заблуждение относительно полномочий госорганов и не согласуются с процессуальными нормами» - говорится в сообщении Минюста РБ.

"По итогам рассмотрения Квалификационная комиссия пришла к выводу, что вышеуказанные действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, не совместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии", - сказано в сообщении.

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