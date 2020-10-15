Протестующего шахтера «Беларуськалия» доставили в психоневрологический диспансер

Сегодня утром 15 октября после ночной смены шахтер «Беларуськалия» Александр Курбан в шахте на глубине 440 м приковал себя цепью к металлоконструкции и отказывался выходить на поверхность.

Позже, Курбана подняли на поверхность, в сопровождении милиционера он был доставлен в местный психоневрологический диспансер для медосвидетельствования.

Перед протестной акцией он передал открытое письмо работникам предприятия и гендиректору Ивану Головатому. По словам шахтера, сложившаяся политическая ситуация в стране нанесла серьезный психологический и моральный удар по коллективу.

«Многие также пострадали от действий силовых структур, как морально, таки и физически. Руководство объединения никак не способствует укреплению морального духа в коллективе, а наоборот во главе с генеральным директором применяют санкции и запугивание тех, кто не согласен с фальсифицированными результатами выборов и жестким подавлением мирных протестов», — говорится в письме.

Также он критикует руководство предприятия за нарушения техники безопасности. «Причем за свои грубые ошибки, а порой и просто абсурдные действия, эти руководители не несут никакой ответственности. Устоялась система круговой поруки среди администрации», — пишет шахтер.

Курбан требует от генерального директора «довести до высшего руководства страны позицию трудового коллектива предприятия, а именно: назначить новые открытие и честные выборы, освободить всех политических заключенных, прекратить избиение мирных граждан», передает БелаПАН.

Также шахтер требует «повысить заработную плату на уровень, соответствующий тяжести и опасности условий труда; обеспечить рабочих исправным и пригодным инструментом для выполнения своих трудовых обязанностей, а также новым самоходным транспортом все участки рудника; прекратить давление на рабочих и независимый профсоюз; отменить преступное решение по увольнению находящихся в стачке работников ОАО "Беларуськалий"».

Напомним, что это уже третий случай такой формы протеста на «Беларуськалии».