Последнее обновление: 19.10.2020 18:18

Тихановская провела онлайн-встречу с шахтёрами Беларуськалия

Светлана Тихановская сегодня провела онлайн-встречу с шахтерами и сотрудниками Беларуськалия при участии представителей фонда BySol.

«Шахтеры озвучили проблемы условий и организации их труда, а также обозначили ситуацию с давлением со стороны руководства предприятия. Работники Беларуськалия высказались, каким образом забастовка может проявляться на их предприятии максимально эффективно», - сообщает телеграм-канал Тихановской.

Светлана поблагодарила шахтеров и работников за их инициативность и выразила надежду, что их смелость вдохновит других присоединиться к забастовке. Она подчеркнула, что все данные по правонарушениям на предприятии вносятся в санкционные списки.

В свою очередь, представители фонда обозначили возможность более точечной поддержки уволенных со стороны частных гражданских инициатив.

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