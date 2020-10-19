Тихановская провела онлайн-встречу с шахтёрами Беларуськалия

Светлана Тихановская сегодня провела онлайн-встречу с шахтерами и сотрудниками Беларуськалия при участии представителей фонда BySol.

«Шахтеры озвучили проблемы условий и организации их труда, а также обозначили ситуацию с давлением со стороны руководства предприятия. Работники Беларуськалия высказались, каким образом забастовка может проявляться на их предприятии максимально эффективно», - сообщает телеграм-канал Тихановской.

Светлана поблагодарила шахтеров и работников за их инициативность и выразила надежду, что их смелость вдохновит других присоединиться к забастовке. Она подчеркнула, что все данные по правонарушениям на предприятии вносятся в санкционные списки.

В свою очередь, представители фонда обозначили возможность более точечной поддержки уволенных со стороны частных гражданских инициатив.