Последнее обновление: 14.10.2020 11:20

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза в отношении Беларуси. Как сообщается на сайте Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии, санкции введены в отношении 40 белорусских должностных лиц и вступили в действие 13 октября.

Санкции предусматривают блокировку счетов и запрет на въезд в Швейцарию, передает БелаПАН.

2 октября ЕС ввел санкции в отношении 40 должностных лиц, которых считает причастными к фальсификациям на президентских выборах и репрессиям в отношении белорусских граждан. В список попало руководство МВД, ОМОН, КГБ и Центризбиркома.

12 октября представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что на заседании Совета министров иностранных дел ЕС одобрена подготовка второго пакета санкций, который будет включать и санкции в отношении Александра Лукашенко.



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