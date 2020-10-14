Помпео сообщил о правильности решения США о выходе из СПЧ ООН

Избрание России, Китая и Кубы в СПЧ (Совет по правам человека) ООН говорит о правильности принятого в 2018 году США решения о выходе из этой структуры.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает пресс-служба Госдепа.

Он отметил, что перед принятием США решения о выходе из СПЧ (а также после выхода) Соединенные Штаты призывали страны — члены ООН незамедлительно предпринять шаги для реформирования совета, передает РБК.

«К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня Генеральная ассамблея ООН вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая КНР, Россию и Кубу», — сказано в сообщении госсекретаря США.

Помпео отметил, что в прошлом году к СПЧ присоединилась Венесуэла. По его словам, этот отбор стран подтверждает правильность решения США выйти из совета и использовать другие площадки и возможности для защиты прав человека.

Ранее постпредство России при отделении ООН в Женеве сообщило, что Россию избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций. В представительстве отметили, что ее кандидатуру на выборах поддержали 158 стран. Кроме России, членами совета были избраны Боливия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Украина, Узбекистан и Великобритания. Новые члены СПЧ начнут свою работу с 1 января 2021 года.