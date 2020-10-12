Последнее обновление: 12.10.2020 12:40

Канада осудила действия силовиков на акциях протестов в Беларуси

Канада осуждает действия белорусских силовиков во время акций протеста, прошедших в Беларуси.

Об этом заявил канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань у себя в Twitter, передает tut.by.

«Канада осуждает шокирующие и неослабевающие репрессии в отношении участников протестных акций сегодня в Беларуси», — заявил министр.

Шампань добавил, что обсудит происходящее в Беларуси с главами МИД стран ЕС в ходе своего визита в Европу.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», 11 октября на несанкционированных акциях протеста в Беларуси задержаны более 500 человек.

Среди протестующих есть пострадавшие. Силовики применяли водометы и светошумовые гранаты.



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