Тихановская: Наши требования неизменны – новые честные выборы

Светлана Тихановская заявила, что сегодняшняя встреча Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, как и последующий ее разговор со своим мужем Сергеем Тихановским, никак не отменяет главное требование протестующих в стране – новые честные выборы.

«Сегодняшние события – это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно», - заявила Тихановская в своем комментарии.

«Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о Конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жёстко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов», - подчеркнула она.

Телеграм-канал Тихановской также опубликовал стенограмму ее разговора с мужем.

Сергей: Узнала? Муж звонит.

Светлана: Привет, любимый.

<…>

Сергей: Ты как?

Светлана: Хорошо. А ты?

Сергей: Не так хорошо.

Сергей: Как дети? Что им сказали?

Светлана: Папа в командировке. <…> Агния каждый вечер спрашивает: «Когда приедет мой папа?» Плачет. Корней тоже ее успокаивает, что папа скоро будет, всё хорошо. Пока еще кормим сказками, где ты и что ты.

Делаем всё возможное, чтобы скорее вы все вышли. Не знаю, как долго это может продлиться. Но надеемся, что очень скоро. Делаем все необходимое по изменению ситуации в республике. Я держусь только благодаря беларусам. Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены.

Сергей: Как там? Макрона видел и Меркель.

Светлана: Хорошие люди. Поддерживают нас. Не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу, потому что наше дело правое.

Сергей: Это хорошо.

<…>

Сергей: Я думаю, что нормально все будет.

Светлана: Я тоже так думаю. Может быть, тебя уже где-то встречать? Сергей: Нет. (пауза) Ну, надо как-то жестче быть.

Светлана: Жестче? Я переживаю просто за всех, кто в тюрьме находится – чтобы на вас это всех не отразилось. Но значит будем жестче.

<…>

Светлана: Конечно, это все необычно и для Беларуси, и для зарубежных стран. Все беларусами восхищаются. Но все верят в нас. И все беларусы в себя поверили. Сейчас нет одного лидера, который управляет всем, что происходит. У нас дворы организуются в группы, районы собираются – люди сами себе лидеры. Децентрализация протеста. Нет такого, чтоб одного лидера забрать – и всё. Конечно, люди боятся, но борются сами с собой и выходят. Точно никто не остановится. Следующее, что должно случиться, – это переговоры с властью.

Сергей: Думаешь, будет?

Светлана: Они никуда не денутся. Я думаю, что будут.

Сергей: То, что ты ездишь встречаешься – это хорошо. По телевизору тебя вижу. Показывают тут каждый день. <…> Вчера сказали, что тебе 15 тысяч дали.

Светлана: Ну, плюс еще 900 000 за диваном.

<…>

Светлана: Ты там спортом не занимаешься?

Сергей: Нет.

Светлана: Книжек прочитал больше, чем за всю жизнь?

Сергей: Ну, да.

<…>

Сергей: Ну, всё тогда, обнимаю, целую.

Светлана: Мы тебя любим, Серёжа. Держись. Скоро всё закончится.