Последнее обновление: 09.10.2020 18:56

Румыния отозвала посла в Беларуси для консультаций

Румыния отозвала своего посла в Беларуси для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Об этом сообщил в пятницу глава румынской дипломатии Богдан Ауреску.

"Я решил отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в духе солидарности с Литвой и Польшей, - написал он в Twitter. – Беларусь должна понять, что давление на дипломатическом уровне на страны - участницы Евросоюза не помогает диалогу и не приносит положительных результатов".

Посол Румынии в Минске Виорел Мокану около месяца назад в числе послов других государств ЕС посетил в Минске лауреата Нобелевской премии по литературе, оппонента режима Светлану Алексиевич, передает ТАСС.



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