Президент Киргизии принял отставку правительства и премьера

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства, передает ТАСС.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому <...> принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку. В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Президент Киргизии освободил Кубатбека Боронова от исполнения обязанностей премьера после отставки правительства. "Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в соответствии с частью 5 статьи 23 конституционного закона Кыргызской Республики "О правительстве Кыргызской Республики" от исполнения обязанностей премьер-министра Кыргызской Республики освобожден Кубатбек Боронов. Основанием стало заявление Кубатбека Боронова", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, оба указа вступают в силу с момента их подписания.