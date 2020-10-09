Неизвестный под видом Тихановской принял участие в онлайн-заседании парламента Дании

Неизвестный, выдавший себя за Светлану Тихановскую, принял участие в закрытой онлайн-встрече комитета по иностранным делам парламента Дании.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба парламента Фолькетинга (парламента), передает ТАСС.

В начале заседания, которое прошло 6 октября, сообщили, что у штаба Тихановской проблемы с видеокамерой, из-за чего на экране ее не видно. Встреча длилась 40 минут и была прервана, поскольку у ее участников возникло "ощущение, что что-то не так".

"На заседании обсуждалась текущая политическая ситуация в Беларуси. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека", - говорится в пресс-релизе, где особо подчеркивается, что ничего компрометирующего внешнеполитическую линию Дании на заседании произнесено не было, но сам инцидент будет расследован.

"Я надеюсь, что речь всего лишь о грубой шутке, однако я, естественно, обеспокоен возможностью злоупотребления участием во встрече. Это также дает пищу для размышлений", - прокомментировал случившееся председатель комитета по иностранным делам Мартин Лидегорд.