Последнее обновление: 09.10.2020 12:49

Конгрессмены США осудили решение России объявить Тихановскую в розыск

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец Майкл Маккол (от штата Техас) призвали Россию "уважать суверенитет Беларуси".

Так законодатели прокомментировали объявление бывшего кандидата в президенты от оппозиции на белорусских выборах Светланы Тихановской в межгосударственный розыск на территории РФ.

"Мы решительно осуждаем решение [российских властей] присоединиться к Беларуси по включению Светланы Тихановской в межгосударственный список разыскиваемых лиц, - отмечается в тексте заявления конгрессменов, размещенном в четверг на сайте Энгела. <...> США вместе с ЕС и Канадой продолжат поддерживать белорусский народ в их призыве самим выбирать свое будущее и требовании к России полностью уважать суверенитет Беларуси" (цитата ТАСС).

В среду сообщалось, что Тихановская, как следует из базы данных МВД России, объявлена в межгосударственный розыск на территории РФ. При этом, отметили в ведомстве, российские следственные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении де-факто победителя президентских выборов в Беларуси.

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