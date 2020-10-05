Митингующие в Бишкеке освободили из СИЗО экс-президента Атамбаева

В Бишкеке митингующие, выступающие против предварительных результатов выборов в парламент Киргизии, преодолели заграждения и прорвались на его территорию.

Об этом во вторник, 6 октября, сообщило Киргизское Национальное информационное агентство (КНИА) "Кабар".

Как в свою очередь уточнило агентство "Интерфакс", протестующие протаранили ворота парламента на пожарной машине. Их проникновению безуспешно пыталась воспрепятствовать милиция. На тот момент в самом здании, по данным агентства, никого не было. С территории Белого дома, где находятся Верховный совет и администрация президента Сооронбайя Жээнбекова, ранее выехала колонна машин, направившаяся в сторону от центра Бишкека.

На поступающих с места событий кадрах видно, что митингующие устроили внутри парламента погром, крушили мебель, бросали бумаги. На территории, примыкающей к зданию были подожжены несколько автомобилей, в том числе - патрульной службы МВД, а также шесть карет скорой помощи. Кабинеты сотрудников администрации также загорелись, к тушению были подключены три пожарных расчета, передает DW.

От Белого дома демонстранты двинулись к зданию Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. Как передали киргизские СМИ, из СИЗО ГКНБ был освобожден бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Его вывели из здания после переговоров с начальством ведомства. Протестующие обступили экс-президента и начали скандировать: "Атамбаев". Среди митингующих был и младший сын политика, приговоренного в июне к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию.

Портал 24.kg также сообщил об освобождении из исправительной колонии № 1 в селе Молдовановка экс-депутата Садыра Жапарова, отбывавшего срок по статье о захвате заложника. Речь шла о занимавшем на тот момент пост полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмиле Каптагаеве. С территории колонии также вывели бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Информацию об этом подтвердил его адвокат Замир Жоошев.

Сторонники Атамбаева и Жапарова ожидают прибытия своих лидеров на центральной площадь Бишкека. Здесь, по данным "Интерфакса", собрались от двух до трех тысяч человек. Некоторые принесли с собой национальные флаги Киргизии. Милиции на площади нет.

Между тем президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уже заявил, что рассчитывает "на благоразумие организаторов акции протеста" в Бишкеке. Его слова привела пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

По ее утверждению, Жээнбеков якобы до 02.00 часов по местному времени 6 октября оставался на рабочем месте в здании парламента. Как сообщается на сайте президента, он 6 октября согласился встретиться с лидерами 16 партий, принявших участие в парламентских выборах.

Киргизская партия "Биримдик", которая набирает наибольшее число голосов на выборах в парламент, на фоне протестов уже согласилась участвовать в повторном голосовании, если оно будет объявлено. Об этом сообщил пресс-секретарь партии Адилет Султаналиев. Его слова привело агентство АКИpress.

В результате беспорядков 5 октября в Бишкеке, по данным министерства здравоохранения страны, был госпитализирован 131 человек, среди них - 40 сотрудников силовых структур.

Ранее в центре Бишкека около тысячи сторонников партий "Республика - Ата Журт", Социалистической партии "Ата-Мекен" ("Отечество"), "Бир Бол" и "Замандаш" вышли на митинг против предварительных результатов выборов в парламент Киргизии, состоявшихся накануне. К протестующим присоединились и сторонники Социал-демократической партии Кыргызстана и партии "Мекенчил".

По оценке ряда СМИ, общее число участников составило около трех тысяч. На своей странице в Facebook представитель оппозиционной партии "Республика" Алтынай Омурбекова опубликовала видео с митинга и назвала прошедшие выборы в парламент "самыми грязными".

На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа Киргизии претендовали 16 партий. Согласно предварительным результатам по итогам обработки бюллетеней с 95 % участков, в состав нового парламента проходили партии "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Чтобы войти в парламент, партии должны набрать более 7% голосов и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.