Последнее обновление: 05.10.2020 13:58

Число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130

Число людей, пострадавших в понедельник в результате столкновений между демонстрантами и сотрудниками милиции в столице Киргизии и направленных в больницы, увеличилось до 130.

Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Минздраве республики.

"На данный момент в больницы города госпитализированы уже около 130 человек, среди которых в том числе сотрудники правоохранительных органов", - сказал представитель ведомства. По его информации, еще несколько десятков человек получили необходимую медицинскую помощь и от госпитализации отказались.

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