В Болгарии протестующие потребовали отставки премьер-министра

В Болгарии тысячи людей в субботу, 3 октября, вышли на очередную акцию протеста с требованием отставки правительства, возглавляемого премьер-министромБойко Борисовым.

В столице страны Софии демонстранты прошли по центральным улицам, скандируя такие лозунги "Уходи в отставку!" и "Мафия".

Антиправительственные протесты проходят в Болгарии регулярно на протяжении последних трех месяцев. По мнению противников Борисова, он причастен к коррупционным преступлениям и тесно связан с олигархами. Они требуют его немедленной отставки и проведения досрочных, честных выборов. Бойко Борисов находится у власти в Болгарии почти десять лет и отказывается уходить в досрочную отставку. Срок его полномочий на посту премьера истекает в марте 2021 года, передает DW.

Еще одним требованием протестующих является отставка генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева, которого они тоже считают вовлеченным в коррупционные и другие противозаконные схемы. На предыдущих акциях протеста дело нередко доходило до столкновений демонстрантов с полицией, мероприятия заканчивались многочисленными задержаниями.

30 сентября Еврокомиссия (ЕК) представила доклад, посвященный развитию стран-членов ЕС как правовых государств. В нем эксперты ЕК с тревогой отозвались о ситуации в Болгарии, указав на коррумпированность госаппарата, проблемы с независимостью судов, а также многочисленные нарушения свободы СМИ.