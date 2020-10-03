Беларусь надеется до конца года получить первую часть госкредита РФ

Правительство Беларуси надеется, что первая часть российского кредита объеме $500 млн. все-таки поступит в Беларусь до конца текущего года.

"До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится", - цитирует пресс-служба слова премьера Головченко.

Он пояснил, что для получения первого транша кредита необходимо будет подписать межправительственное соглашение с РФ.

"Кредит поступит, когда будет подписано межправительственное соглашение. Сейчас отрабатываются условия. Мы двигаемся по плану, цели обозначены - поддержка экономики", - уточнил Головченко.

Помимо первого транша госкредита РФ, Беларусь надеется до конца получить кредит ЕФСР на аналогичную сумму для погашения задолженности перед Газпромом за поставленный в республику газ. Головченко ничего не сказал об этом кредите