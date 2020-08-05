Последнее обновление: 05.08.2020 20:01

Минфин Беларуси готовит первое кредитное соглашение с Фондом ОПЕК

Минфин Беларуси планирует привлечь в этом году от Фонда ОПЕК $20 млн для борьбы с коронавирусом.

"Готовится сделка с Фондом ОПЕК. Это наш новый кредитор, с которым мы раньше никогда не работали, но который является для нас очень важным с точки зрения будущих перспектив диверсификации источников заимствований", - сообщил замглавы Минфина РБ Андрей Белковец (цитата БелТА).

Финансирование будет выделено на борьбу с коронавирусом, но эти ресурсы не являются связанными. За счет этих средств бюджету будут компенсированы ранее понесенные расходы на борьбу с пандемией.

"$20 млн - это первый транш, сумма может быть расширена до $50 млн", - отметил Белковец.





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