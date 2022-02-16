Россия готова обсуждать рефинансирование госдолга Беларуси

Россия готова рассмотреть запросы Беларуси о предоставлении кредитов для рефинансирования внешнего государственного долга синеокой.

"Мы видим в условиях ограничений, которые коснулись нашего соседа, необходимость поддержки на рефинансирование тех долговых обязательств, которые есть у Беларуси перед внешними кредиторами, в первую очередь, РФ. И мы здесь готовы рассматривать предложения белорусских наших коллег, партнеров по вопросам помощи рефинансирования долговых обязательств перед Россией. В каком формате это будет, часть ли это будет через Евразийский фонд или это будет внешгоскредиты - этот вопрос мы решим", - сообщил сегодня глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Он пояснил, что в первую очередь речь может идти о рефинансировании основного долга примерно в $1 млрд в год перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), передает ТАСС.

"В этом году обязательства по основному долгу, по телу долга, перед РФ и перед Евразийским фондом - чуть ниже $1 млрд. И мы здесь работаем с нашими партнерами белорусскими о том, чтобы оказать содействие для рефинансирования этих долговых обязательств через наши кредитные взаимодействия с нашим соседом партнером, речь идет о текущем годе", - уточнил глава Минфина РФ.