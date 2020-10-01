Чехия повторно вводит режим ЧС из-за роста новых случаев коронавируса

На фоне нового всплеска заражений коронавирусом SARS-CoV-2 власти Чехии повторно вводят режим чрезвычайной ситуации.

Режим ЧС будет действовать с 5 октября сроком на 30 дней, сообщило в среду, 30 сентября, правительство Чехии.

В рамках этих мер с 5 до 18 октября будут запрещены мероприятия с участием более 10 человек в закрытых помещениях и численностью более 20 человек - на открытом воздухе, указывается в заявлении. Кроме того, будет запрещено проведение оперных спектаклей и мюзиклов и будет ограничено свободное передвижение граждан. Школы в регионах с большим числом новых случаев заражения перейдут на дистанционное обучение, а футбольные и хоккейные матчи будут проходить при пустых трибунах.

Министр здравоохранения Чехии Роман Прымула заявил о необходимости восстановить режим чрезвычайной ситуации в связи с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции.

Ранее, Словакия сообщила, что повторно вводит режим ЧС с 1 октября.