Турция обещала военную помощь Азербайджану в войне за Карабах

В вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха Турция официально пообещала военную помощь Азербайджану.

Турция в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает DW.

Накануне правительство в Анкаре опровергло сообщение Армении о том, что ВВС Турции сбили армянский истребитель, однако правительство Армении 30 сентября обнародовало фотографии обломков сбитого армянского самолета, подкрепив тем самым свои обвинения в адрес Турции.

Бои между войсками Армении и Азербайджана продолжаются уже четвертый день подряд, принимая все более ожесточенный характер. Стороны воюют за Нагорный Карабах - регион Азербайджана, населенный преимущественно армянами, который в 1991 году провозгласил независимость от Баку.

Армения, являющаяся союзницей России, 30 сентября получила поддержку из Франции. Президент Франции Эманюэль Макрон раскритиковал заявления Турции по поводу Азербайджана, назвав их "безрассудными и опасными". В ответ глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что солидарность Франции с Арменией - фактически карт-бланш Еревану на оккупацию Азербайджана.

Макрон сообщил, что вечером 30 сентября он обсудит ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Армения вместе с Россией входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против саммита между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, назвав такую встречу неуместной на фоне интенсивных военных действий.