Словакия вводит режим ЧП из-за роста числа зараженных коронавирусом

Правительство Словакии утвердило введение с 1 октября чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса сроком на 45 дней.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Dennik.

Ранее Центральный антикризисный штаб сформировал соответствующий план и попросил правительство подготовить указ для введения режима ЧП. Он будет распространен на всю страну.

На время действия режима ЧП будут запрещены все массовые мероприятия, сообщает словацкая газета Pravda. Исключения составят церемонии бракосочетания, крещения, похороны и собрания представителей власти. При этом торжества после бракосочетания будут запрещены, также может быть ограничено число гостей на церемониях.

Пункты общественного питания будут работать с 6:00 до 22:00, кроме служб доставки и продажи еды навынос.

В магазинах будет обязательно соблюдение двухметровой дистанции между посетителями, также количество корзин, которыми пользуются покупатели, будет ограничено.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что полиция будет более активно контролировать соблюдение мер безопасности, в том числе ношение масок.

В середине марта Словакия уже вводила режим чрезвычайного положения.