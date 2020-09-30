Последнее обновление: 30.09.2020 16:39

Более 37 тыс. человек подали на Лукашенко в Международный уголовный суд в Гааге

Белорусы подали обращение в Международный уголовный суд в Гааге с требованием возбудить уголовное дело против Лукашенко за преступления против человечества.

Обращение подписали больше 37 тыс. человек из 102 стран мира. Петицию создали как ответ на «захват власти в Беларуси Александром Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020-го, жестокого подавления мирных протестов, в том числе с применением оружия, и массовых репрессий против беларусов», сообщил телеграм-канал «Страна для жизни».

«Мы, беларусы заявляем, что Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества, поскольку он лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов. Мы хотим подчеркнуть важность возбуждения судебного дела против Лукашенко.

Мы призываем Международный уголовный суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко за преступления против человечества», - сказано в обращении.



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