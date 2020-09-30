Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении ЗРК С-300 Армении

Военные Азербайджана уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 Армении, а также несколько сотен единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

«В ходе вчерашних боев на территории Шушакенд Ходжалинского района был уничтожен один зенитно-ракетный комплекс С-300», — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что с 27 сентября до настоящего времени были ранены и убиты около 2,3 тыс. человек со стороны противника. Азербайджанские военные также вывели из строя примерно 130 танков, свыше 200 артиллерийских установок, гранатометов и систем залпового огня. Кроме того, перестали действовать шесть командных пунктов, пять складов с боеприпасами, 55 автомобилей и около 50 противотанковых средств.

Минобороны Нагорного-Карабаха утром 30 сентября заявило, что наиболее ожесточенные бои проходили на севере и северо-востоке. Ведомство указывает, что противник нанес удары по мирному населению с помощью ракетно-артиллерийских комплексов и беспилотников. По данным Минобороны, азербайджанские военные понесли серьезные потери техники и людей.

Минобороны Армении в Facebook сделало репост записи своего пресс-секретаря Шушан Степанян о том, что военное ведомство Азербайджана перепутало количество потерь в один день и неверно указало распределение сил.

Ранее власти Нагорного-Карабаха заявили, что на стороне Азербайджана воют наемники из Сирии и военные специалисты Турции. По их словам, в районе боевых действий зафиксировали самолеты F-16, беспилотные летательные аппараты, системы залпового огня и артиллерия Турции. Утром 29 сентября Ереван рассказал, что армянский Су-25 был сбит турецким F-16. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг участие Турции в конфликте.