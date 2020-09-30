Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не обсуждал в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным возможность военного вмешательства России в конфликт в Нагорном Карабахе.

Об этом армянский премьер сказал на встрече с представителями российских СМИ в Ереване, передает РБК.

«В повестке разговоров такого вопроса не было», — ответил Пашинян на соответствующий вопрос.

Также премьер-министр сообщил, что Армения не рассматривает возможность введения в зону карабахского конфликта международных миротворческих сил.