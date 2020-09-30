Иран опроверг данные о транспортировке через него вооружения в Армению

Тегеран не позволит использовать свою территорию для переброски вооружения в другие страны. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Саид Хатибзаде, его слова приводятся на сайте министерства.

Так он прокомментировал сообщения СМИ об отправке вооружения в Армению через Иран, передает РБК.

«Исламская Республика тщательно проверяет и контролирует транзит товаров в другие страны», — отметил он.

Хатибзаде добавил, что транзит гражданских товаров между Исламской Республикой и соседними странами продолжается в обычном режиме.

Телеканал Press TV отмечает, что заявление представителя иранского МИДа последовало после того, как СМИ распространили информацию о том, что Россия отправила в Армению три истребителя МиГ-29, используя воздушное пространство Ирана. Об этом сообщал портал Bulgarian Military, ссылаясь на источник в Ереване.