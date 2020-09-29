Последнее обновление: 29.09.2020 12:41

Премьер Венгрии потребовал уволить замглавы Еврокомиссии

Премьер Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием уволить заместителя председателя ЕК Веру Юрову за оскорбительные публичные высказывания в адрес страны.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

"Согласно [мнению] заместителя председателя, в Венгрии формируется "больная демократия", также она оскорбила граждан ЕС венгерской национальности, сказав, что те не в праве формировать независимое мнение", - приводит агентство выдержку из письма, направленного премьером главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.



blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование