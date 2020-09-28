Потери стран ЕС от махинаций с НДС превысили 140 млрд евро в 2018 году

Потери госбюджетов стран ЕС от махинаций с налогом на добавленную стоимость (НДС), в том числе при таможенном оформлении товаров, превысили 140 млрд евро в 2018 году.

Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя в понедельник на брифинге в Брюсселе подготовленный Еврокомиссией проект реформирования Таможенного союза в рамках ЕС, передает ТАСС.

«Потери ЕС от махинаций с уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость, в том числе при таможенном оформлении товаров, только за 2018 год оценивается в 140 млрд евро», - заявил он.

Джентилони также подчеркнул, что Евросоюз остро нуждается в реформировании систем таможенного оформления трансграничных почтовых отправлений, которыми осуществляется перевозка товаров, заказанных на международных интернет-площадках.

По его словам, объем этого вида торговли ежегодно увеличивается в разы, причем большая часть пересылаемых товаров фактически не проходит таможенного оформления.