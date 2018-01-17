Экономисты призывают к пересмотру налоговой политики еврозоны

Ведущие экономисты из Франции и Германии в среду присоединились к напряженным дебатам о том, как сделать еврозону более устойчивой к будущим потрясениям, призвав к созданию новых правил в налогово-бюджетной политике и виртуального “безопасного актива”.

Предложения должны удовлетворить требования Германии о повышении бюджетной дисциплины в блоке, а также призывы Франции, которая настаивает на большем распределении риска между странами еврозоны.

Вопрос о том, как улучшить процесс управления блоком из 19 стран с единой валютой, также будет обсуждаться в среду, когда исполняющий обязанности министра финансов Германии Петер Альтмайер встретится с новым председателем Еврогруппы Марио Сентено в Берлине.

В 33-страничном документе 14 экономистов из Франции и Германии призывают пересмотреть налогово-бюджетные правила еврозоны, создать независимого регулятора и совместный фонд еврозоны, а также новый искусственный “безопасный актив”, который станет альтернативой государственным облигациям.

“Проведение этих реформ изменит ситуацию в еврозоне, значительно повысив финансовую стабильность, политическую сплоченность и возможность обеспечить процветание граждан блока, в то же время решив приоритетные задачи и развеяв беспокойство стран-членов, - сказали экономисты. - Наши лидеры не должны соглашаться на меньшее”.

Экономисты считают необходимым сместить акцент нынешней политики и вместо того, чтобы фокусироваться на структурном дефиците и соблюдении требования о 3-процентном “потолке”, хотят ввести правило о бюджетных расходах и установить цель снижения долговой нагрузки в долгосрочной перспективе.

Идея создания искусственных облигаций еврозоны, вероятно, встретит сопротивление со стороны консервативного блока канцлера Германии Ангелы Меркель, которые с недоверием относятся к инициативе создать новые инструменты для большего распределения рисков.

Консервативный блок Меркель и Социально-демократическая партия (СДПГ) на прошлой неделе достигли предварительного соглашения для создания правящей коалиции. Договоренности повышают вероятность утверждения “инвестиционного бюджета” для еврозоны на фоне призывов президента Франции Эмманюэля Макрона к созданию бюджета, который помог бы блоку справиться с внешними экономическими потрясениями.