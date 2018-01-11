В ЕС обсуждают новые налоги и сборы, которые могут ввести после Brexit

Брюссель предлагает ряд новых налогов и сборов, а также повышение некоторых существующих и планируемых пошлин, чтобы компенсировать потерю взносов Великобритании в бюджет Евросоюза после ее выхода из блока (Brexit), пишет Financial Times.

В частности, обсуждаются общеевропейские налоги на пластиковую упаковку и выбросы парниковых газов.

Кроме того, может быть увеличен пограничный сбор, который будет взиматься с туристов и путешественников, не являющихся гражданами ЕС, при въезде в страны блока. К 2020 году ЕС планирует ввести в действие систему авторизации въезда в Европу (ETIAS) для иностранцев, пользующихся правом безвизового въезда. По оценкам Еврокомиссии, число таких иностранцев превышает 30 млн в год. Изначально планировался сбор в размере 5 евро. Однако теперь Брюссель рассматривает варианты с более высокими суммами.

Ранее член Еврокомиссии по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что после Brexit бюджет ЕС недосчитается от 12 млрд до 15 млрд евро в год. Годовой бюджет ЕС в 2017 году составил почти 160 млрд евро, или около 1% ВВП стран блока. Великобритания по размеру взносов занимает 3-е место после Германии и Франции.

Все изменения затронут бюджет ЕС на период после 2020 года. Предполагается, что ЕС сократит расходы, чтобы ликвидировать половину ожидаемого дефицита, но для остальных 50% потребуются новые источники дохода.

Как считает Г.Эттингер, налог на пластиковую упаковку может стать удачным решением не только с экономической, но и с экологической точки зрения.