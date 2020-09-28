Последнее обновление: 28.09.2020 10:02

Twitter удалил из поиска аккаунт агентства «РИА Новости»

Категории: США СМИ Twitter

Американская социальная сеть Twitter 28 сентября удалила из поисковой выдачи аккаунт российского информагентства «РИА Новости».

Ранее аналогичные санкции Twitter ввел в отношении профилей RT и Sputnik, отмечает «РИА Новости».

В начале августа представители Twitter сообщили, что начнут маркировать страницы правительственных чиновников, а также СМИ, подконтрольных государству. Маркировка «Правительственная учетная запись, Россия», в частности, появилась на аккаунте российского лидера Владимира Путина, правительства страны и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Кроме того, маркировкой «Государственное издание, Россия» были отмечены страницы «РИА Новости», ТАСС, RT, «Вестей» и ряда других СМИ.



blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование