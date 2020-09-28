Twitter удалил из поиска аккаунт агентства «РИА Новости»

Американская социальная сеть Twitter 28 сентября удалила из поисковой выдачи аккаунт российского информагентства «РИА Новости».

Ранее аналогичные санкции Twitter ввел в отношении профилей RT и Sputnik, отмечает «РИА Новости».

В начале августа представители Twitter сообщили, что начнут маркировать страницы правительственных чиновников, а также СМИ, подконтрольных государству. Маркировка «Правительственная учетная запись, Россия», в частности, появилась на аккаунте российского лидера Владимира Путина, правительства страны и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Кроме того, маркировкой «Государственное издание, Россия» были отмечены страницы «РИА Новости», ТАСС, RT, «Вестей» и ряда других СМИ.