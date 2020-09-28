Президент Нагорного Карабаха сообщил о потерях республики

Самопровозглашенная республика Нагорный Карабах в ходе вооруженного конфликта потеряла позиции в направлении Талиша и на юге страны, а также стало известно о погибших и раненных.

Об этом сообщил сообщил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на экстренном заседании Совбеза.

«Да, у нас есть потерянные позиции, в основном в направлении Талиша и на южном направлении, у нас есть десятки погибших», — заявил он, передает РБК.

Он добавил, что Нагорный Карабах потеряет еще позиции, но затем обязательно их вернет. Арутюнян отметил, что результаты войны для республики предсказуемы.

«Против Арцаха (Нагорного Карабаха) воюет не Азербайджан, воюет Турция, не только беспилотники, не только самолеты, но также есть воинские соединения, военные и так далее», — заявил он, уточнив, что не имеет в виду наемников и добровольцев из других стран.

Президент самопровозглашенной республики уверил, что Нагорный Карабах воюет, только используя силы Армии обороны и добровольцев из Армении. Он отметил, что военнослужащие Нагорного Карабаха сбили турецкий самолет F-16.

Утром 27 сентября возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Обе страны ввели военное положение.

Власти Азербайджана и Армении возложили ответственность за столкновения друг на друга. В Баку сообщили об обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран. Армянские власти заявили, что армия Азербайджана первая обстрелял территории непризнанной республики Нагорного Карабаха. Президент республики Араик Арутюнян ввел военное положение в стране, а также всеобщую мобилизацию мужчин старше 18 лет.

Турция выразила поддержку Азербайджану в конфликте. Российский МИД призвал Баку и Ереван немедленного прекратить огонь и начать переговоры. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с Пашиняном отметил, что важно не допустить дальнейшей эскалации конфликта.