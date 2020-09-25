Последнее обновление: 25.09.2020 14:17

Норвегия также заявила о нелегитимности Лукашенко

Норвегия присоединилась к списку европейских стран, которые не признают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Об инаугурации и результатах президентских выборов в нашей стране в своем Twitter высказался государственный секретарь норвежского МИД Аудун Халворсен, передает tut.by.

Норвегия не является частью Евросоюза, однако, судя по заявлению Аудуна Халворсена, разделяет позицию ЕС по ситуации в Беларуси.

«Полусекретная „инаугурация“ не дает легитимности. „Инаугурация“ Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными», — написал норвежский дипломат.



blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование