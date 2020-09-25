Народный совет Туркмении одобрил конституционную реформу

Народный совет Туркмении одобрил внесение изменений в конституцию страны, в соответствии с которыми парламент республики становится двухпалатным.

Об этом в пятницу сообщает государственное информагентство Туркмении TDH, передает ТАСС.

Проект соответствующего закона внес президент Гурбангулы Бердымухамедов. Народный совет, проходивший в видеоформате, поддержал выдвинутые инициативы, после чего президент подписал документы.

В результате реформы из конституции страны будет удалена одна статья, добавлено три и в 27 статей внесены изменения и дополнения. По словам Бердымухамедова, изменения могут вступить в силу с 1-го января 2021 года. В этом случае, отметил глава государства, местным представительным органам будет целесообразно "в первом квартале 2021 года провести выборы членов Национального совета Туркменистана".

"Формирование качественно новой двухпалатной структуры национального парламента создаст благоприятные условия для укрепления правовой основы развития нашей независимой страны и повышения эффективности деятельности органов государственной власти", - заявил Бердымухамедов.

В сентябре 2019 года президент Туркмении инициировал объединение однопалатного парламента в единую систему органов представительной и законодательной власти.