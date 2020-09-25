Последнее обновление: 25.09.2020 08:13

Генсек ООН: Мировое сообщество провалило тест на коронавирус

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал мировое сообщество за нехватку взаимодействия на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

"Пандемия стала испытанием для международного сотрудничества. И этот тест мы явно провалили", - заявил Гутерриш на брифинге в Нью-Йорке в четверг, 24 сентября, передает DW.

"Вирус вышел из-под контроля. Это стало результатом того, что мир оказался не готов проявить сотрудничество, единство и солидарность", - подчеркнул генсек ООН.

Если с такой же разобщенностью мир встретит климатический кризис, то можно опасаться худшего, посетовал он.

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