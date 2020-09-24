Последнее обновление: 24.09.2020 17:25

Тихановкая провела встречу с главой МИД Нидерландов

Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком и послом Нидерландов в Литве Бонни Хорбах

Светлана Тихановская поблагодарила представителей Нидерландов за поддержку и солидарность с беларусским народом. Стефан Блок высказал интерес к планам Светланы Тихановской и Координационного Совета и способам проведения диалога по разрешению политического кризиса в Беларуси, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Блок подтвердил, что Нидерланды не признают легитимность Александра Лукашенко и выразил готовность способствовать в деле проведения переговоров о новых выборах. Также он заявил, что Нидерланды будут продолжать поддерживать гражданское общество Беларуси.

Светлана Тихановская отдельно поблагодарила собеседников за то, что поверенный в делах Нидерландов в Беларуси Хенрикус Иоханнес ван Оостерхоут лично присутствовал на суде над Марией Колесниковой.



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