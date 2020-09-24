Последнее обновление: 24.09.2020 14:34

Генпрокурор РБ: Каждый участник акций будет привлечен к ответственности

Ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности, заявил сегодня генпрокурор РБ Андрей Швед.

"Все виновные будут наказаны рано или поздно", - заявил Швед.

"Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности», - заверил он.

«Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности. В ближайшие несколько месяцев общественность узнает о результатах этой работы посредством открытого судебного рассмотрения ряда уголовных дел, где с учетом полученных бесспорных доказательств вы убедитесь в том, что правоохранительные органы только будут наращивать свои усилия по пресечению и выявлению подобного рода преступлений и правонарушений", - заключил Швед.

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