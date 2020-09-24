Последнее обновление: 24.09.2020 10:24

Хакеры от имени МИД Литвы призвали к вводу миротворцев в Беларусь

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что 23 сентября, возможно, стало жертвой информационной атаки не распространяло пресс-релиз о том, что глава МИД Линас Линкявичюс призвал Евросоюз послать в Беларусь миротворческие силы.

"Возможно, это была комплексная кибернетическая и информационная атака", - сказано в заявлении МИД, передает Delfi.

"Электронная почта МИД была подделана с целью отправки фальшивой информации о том, что министры иностранных дел Польши и Литвы "призвали ЕС создать европейские миротворческие силы и разместить их в Беларуси", — пояснили дипломаты.



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