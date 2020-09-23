Тихановская выступила на неформальной встрече Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Светлана Тихановская на неформальной встрече Парламентской Ассамблеи ОБСЕ осудила внезапную инаугурацию Лукашенко.

«Его тайная инаугурация – это попытка захвата власти. Это также означает, что с сегодняшнего дня Александр Лукашенко не является законным лидером Беларуси. Единственное решение – свободные и справедливые выборы», – сказала она.

На встрече Тихановской оппонировал депутат Палаты Представителей Андрей Савиных. Савиных подчеркнул, что Координационный Совет работал на захват власти, а диалог возможен только с официально зарегистрированными партиями и организациями.

Тихановская поприветствовала решение ОБСЕ задействовать «московский механизм» и желание отправить мониторинговую миссию в Беларусь: «ОБСЕ могло бы содействовать диалогу внутри Беларуси для мирного решения политического кризиса и проведения новых выборов. У Лукашенко нет другого выбора, кроме как согласиться на диалог».