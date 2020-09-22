Строительный магнат и критик Си Цзиньпина приговорен к 18 годам тюрьмы

Китайский магнат и бывший глава государственной строительной компании Huayuan Real Estate Grouр 69-летний Жэнь Чжицян, выступавший с резкой критикой в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, приговорен к 18 годам лишения свободы.

Такое постановление вынес во вторник, 22 сентября, суд в Пекине, признав Жэнь Чжицяна виновным в коррупции и растрате почти 50 млн юаней (6,3 млн евро).

По версии обвинения, предприниматель также получил 1,25 млн юаней (свыше 157 тысяч евро) в виде взяток. Представители суда утверждают, что бизнесмен "добровольно и правдиво" признал свою вину. На него также наложен штраф в размере 4,2 млн юаней (528 тысяч евро).

Жэнь Чжицян перестал появляться на публике в марте - после того, как в китайском сегменте интернета было опубликовано эссе, в котором Коммунистическая партия Китая (КПК) критиковалась за ее методы борьбы с коронавирусом, а лидер страны Си Цзиньпин назывался "клоуном".

Авторство публикации приписывалось Жэнь Чжицяну. Бизнесмен, который до этого принадлежал к элите КПК, был исключен из партии.

"Комментарии Жэнь Чжицяна были ошибочными и нарушали линию партии и ее политику. Принято решение объявить ему административное наказание сроком на год", - говорилось в циркуляре комитета КПК по пекинскому району Сичэн.

Аккаунты магната в микроблогах Sina Weibo и Tencent Weibo, на которые на тот момент были подписаны более 37 млн человек, были заблокированы.