Последнее обновление: 21.09.2020 23:14

Совет Европы: Силовики Беларуси преднамеренно подвергали людей жестокому обращению

В Совете Европы (СЕ) в понедельник призвали власти Беларуси немедленно прекратить нарушать права человека, так как в этом заключаются ее международные обязательства.

"Беларусь не является государством-членом Совета Европы, но она, как и любая другая страна, не должна игнорировать тот факт, что связана международными обязательствами в области прав человека и несет полную ответственность в случаях нарушения этих прав, особенно когда это происходит систематически", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович, передает Интерфакс-Запад.

В нем отмечается, что по информации источников СЕ, сотрудники белорусских правоохранительных органов регулярно и преднамеренно подвергали сотни людей жестокому обращению во время содержания под стражей.

"Международное сообщество, включая Совет Европы, может сыграть важную роль, объединив свои усилия и приняв меры, чтобы эти нарушения не остались безнаказанными. Я приветствую все предпринятые в последнее время шаги, в частности запуск Московского механизма ОБСЕ", - подчеркнула она.

Миятович добавила, что готова к сотрудничеству с европейскими и международными организациями для "эффективной защиты наших общих ценностей в области прав человека, включая Беларусь".



blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование