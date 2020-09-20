Последнее обновление: 20.09.2020 14:59

Латушко допустил скорое увольнение 30 сотрудников МИД

К уволенным недавно послам Беларуси в Испании, Латвии, Словакии, в скором времени присоединятся еще до 30 сотрудников МИД, утверждает член президиума Координационного совета.

«Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах. Увольняют даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата, молодых белорусских дипломатов, выпускников МГИМО», - сообщил Латушко.

По его словам, главной причиной увольнения является несогласие с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН.

«Это фактически «чистки» дипкорпуса Беларуси. После фиаско внешней политики Беларуси наступил развал дипломатической службы страны. МИД больше не лоялен к уходящей власти»!, - заключил Латушко.



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