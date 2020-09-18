Последнее обновление: 18.09.2020 09:19

Беларусь перешла на усиленный вариант охрана госграницы Охрана Государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов, сообщил Госпогранкомитет Беларус

Охрана Государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«Все меры предпринимаются с учётом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении», - сказано в сообщении.

«Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности», - также сообщил ГПК РБ.

Об усилении границы вчера заявил Лукашенко: «Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной».



blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование