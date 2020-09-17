Главы МИД Северной Европы поддержали санкции против Беларуси

Главы МИД стран Северной Европы поддержали введение санкций против властей Беларуси.

«Необходимо положить конец жестоким репрессиям и непропорциональному применению силы белорусскими властями против собственных граждан», - говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Дании.

Они призвали белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных, начать национальный диалог и конструктивно взаимодействовать с ОБСЕ.

Министры также подчеркнули важность введения немедленных санкций в отношении лиц, виновных в фальсификации выборов и репрессиях.