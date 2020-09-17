Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Минска

Европарламент в четверг, 17 сентября, большинством голосов проголосовал за резолюцию, призывающую структуры Европейского Союза ввести жесткие санкции против представителей властей Республики Беларусь.

Резолюцию о ситуации в Беларуси на пленарном заседании в Брюсселе поддержали 574 евродепутата, 37 проголосовали против, еще 82 воздержались, перед DW.

Европарламент присоединился к официальной позиции ЕС о том, что президентские выборы 9 августа в Беларуси были сфальсифицированы. Исходя из этого, он "не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси после того, как его нынешний срок пребывания в должности истечет". В резолюции напоминается, что срок президентских полномочий Лукашенко закончится 5 ноября 2020 года.

При этом экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую в Европарламенте не стали называть "избранным президентом" страны, как это делают некоторые политики. Однако в резолюции отмечается, что "многие белорусы считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов и избранным президентом Беларуси".

Резолюция "приветствует Координационный совет как временного представителя людей, требующих демократических изменений в Беларуси". В Европарламенте напомнили, что Координационный совет был создан как временный партнер в национальном диалоге с целью организации новых выборов.

Европарламент призвал "без промедления" ввести санкции против высокопоставленных чиновников Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии. Как известно, Совет ЕС готовит такой санкционный список, в котором уже больше 30 фамилий. Европарламент призвал увеличить этот перечень и внести в него не только Лукашенко, но и "значительное количество как высокопоставленных лиц, так и чиновников среднего звена, а также предпринимателей, о которых известно, что они поддерживают режим или увольняли своих сотрудников за участие в забастовках".

В дополнение к этому, резолюция предлагает Совету ЕС рассмотреть возможность включить в этот санкционный список также и граждан РФ, "прямо вовлеченных в поддержку режима Лукашенко в Беларуси".

Евродепутаты призвали Еврокомиссию заморозить все финансовые выплаты правительству Беларуси. Речь идет также об остановке кредитов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития Минску.

В то же время резолюция говорит о необходимости увеличить финансовую поддержку гражданского общества в Беларуси. "Европарламент рекомендует ЕС организовать донорскую конференцию для демократической Беларуси при участии международных финансовых организаций, стран G7, государств и институций ЕС и всех других желающих пообещать многомиллиардный финансовый пакет для поддержки реформ и реструктуризации экономики", - говорится в резолюции.

Кроме того, Европарламент считает нужным открыть гуманитарный коридор для людей, вынужденных бежать из Беларуси по политическим соображением. Также резолюция призывает предоставить поддержку белорусам, пострадавшим в результате насилия и нуждающимся в лечении.

Сразу после объявления предварительных итогов президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа, в республике начались массовые мирные акции протеста. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов выборов, пресекаются ОМОНом и спецназом. При этом в первые дни после выборов силовики действовали с беспрецедентной жестокостью.