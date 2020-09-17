Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик, передает РБК.

Как сообщает «Польское радио», этот шаг является первым на пути к выдаче международного ордера на арест. «После вынесения судом решения о временном аресте диспетчеров следователи смогут принять меры к их задержанию», — говорится в сообщении.

В конце июля польская комиссия по повторному расследованию катастрофы заявила, что причиной крушения самолета стали два взрыва, а сама трагедия стала следствием «преднамеренных действий», связанных в том числе с ремонтом борта.

«Нет сомнений в том, что трагедия была результатом ряда преднамеренных действий как в области капитального ремонта самолета Ту-154М <...>, преднамеренной неправильной посадки самолета в тысяче метров перед аэропортом российскими диспетчерами, так и в том, что касается аварии и взрывов, которые в конечном итоге уничтожили самолет и привели к гибели президента Польши и всей правительственной делегации», — говорилось в отчете комиссии.

Самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, польские депутаты и высшее военное командование, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Жертвами катастрофы стали восемь членов экипажа и 88 пассажиров. В 2011 году в Польше установили, что самолет на большой скорости опустился слишком низко и врезался в дерево из-за плохой видимости.

В 2015 году началось новое расследование, а спустя два года польская комиссия установила, что перед падением на борту самолета был взрыв. В августе 2017-го в комиссии заявили о следах взрыва на крыле лайнера. При этом в Следственном комитете России утверждали, что не обнаружили следов взрывчатки на самолете Качиньского. В июне 2018 года польская комиссия добавила, что на теле одной из жертв крушения также найдены следы взрыва.