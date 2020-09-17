Последнее обновление: 17.09.2020 10:36

Экс-глава IAAF приговорен к четырем годам тюрьмы из-за коррупции и российских спортсменов

Суд в Париже приговорил к четырем годам лишения свободы, два из которых условно, бывшего президента Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламина Диака, признав его виновным в коррупции во время работы в IAAF.

Кроме того, как сообщило в среду, 16 сентября, агентство Reuters, Диак обязан выплатить штраф в 500 тысяч евро.

Ламин Диак признал, что с 2010 года скрывал положительные допинг-пробы российских атлетов. В итоге некоторые из них смогли участвовать в 2012 году в Олимпиаде в Лондоне и даже завоевали там медали.

Суд также приговорил заочно главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева и старшего тренера сборной России Алексея Мельникова к трем и двум годам тюрьмы соответственно. Балахничев и Мельников находятся в России.

Ламин Диак возглавлял IAAF с 1999 по 2015 годы. Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицирована с 2015 года из-за допинговых нарушений, российские спортсмены не могут выступать на международных турнирах под национальным флагом.



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